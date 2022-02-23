لبنان

"جواد" في قبضة مكتب مكافحة المخدّرات.. وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
23-02-2022 | 03:42
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية حول أحد الأشخاص الناشطين في تجارة وترويج المخدّرات، ملقّب بـ "جواد"، وتوزيعها على مروّجين آخرين في مناطق: صيدا، طريق المطار، والحدت – بعبدا، من بينهم شخص من التابعية السودانية يعمل "ناطور" في أحد الأبنية في محلّة السانت تيريز- الحدت كان المكتب المذكور قد أوقفه سابقاً.

بتاريخ 19-2-2022، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات رصد استمرت قُرابة شهر، داهمت قوّة من المكتب المذكور مكان تواجد "جواد" المذكور في محلّة طريق المطار، حيث تمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:

ح. ب. (من مواليد عام 1993، سوري)
ضُبط بحوزته كمية من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:

 - /181/ غرام كوكايين.

- /300/ غرام حشيشة الكيف.

- كميّة من الحبوب المخدّرة.

- مبالغ مالية بالعملتَين اللبنانية، والأميركية.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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