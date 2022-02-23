"جواد" في قبضة مكتب مكافحة المخدّرات.. وهذا ما ضبط بحوزته

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامةالبلاغ التالي:توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية حول أحد الأشخاص الناشطين في تجارة وترويج المخدّرات، ملقّب بـ "جواد"، وتوزيعها على مروّجين آخرين في مناطق: صيدا، طريق المطار، والحدت – بعبدا، من بينهم شخص من التابعية السودانية يعمل "ناطور" في أحد الأبنية في محلّة السانت تيريز- الحدت كان المكتب المذكور قد أوقفه سابقاً.بتاريخ 19-2-2022، وبنتيجة المتابعة الحثيثة وعمليات رصد استمرت قُرابة شهر، داهمت قوّة من المكتب المذكور مكان تواجد "جواد" المذكور في محلّة طريق المطار، حيث تمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:ح. ب. (من مواليد عام 1993، سوري)ضُبط بحوزته كمية من المخدّرات مقسّمة ومعدّة للترويج، وهي عبارة عن:- /181/ غرام كوكايين.- /300/ غرام حشيشة الكيف.- كميّة من الحبوب المخدّرة.- مبالغ مالية بالعملتَين اللبنانية، والأميركية.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.