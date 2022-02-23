التجمع الديموقراطي: لزيادة تمويل دعم أدوية السرطان

أثنى المكتب الصحي المركزي في التجمع الوطني الديموقراطي في بيان، على "جهود رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، الذي دعا الى زيادة تمويل دعم أدوية السرطان و الامراض المستعصية".ونوه "بإقرار لجنة الصحة النيابية، اقتراح القانون القاضي بتخصيص نيابة عامة صحية، تغطي مختلف المسائل المرتبطة بالصحة العامة من جوانبها، بما فيها المرض والدواء والغذاء والتلوث وغيرها".ودعا الى "الاسراع في تعيين محامين عامين صحيين و قضاة صحيين واستحداث نيابة عامة طبية"، مطالبا "بإنهاء ملف الأطباء الشرعيين العالق في وزارة العدل منذ سنوات، خصوصا وأن عددهم قليل"، متمنيا على "وزير العدل المضي قدما في إنجاز هذا الملف".