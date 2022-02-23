لبنان

أبو الغيط ووزراء عدل عرب في بيروت لدعم البحث العلمي

Lebanon 24
23-02-2022 | 04:00
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صدر عن المركز العلمي للدراسات والبحوث القضائية والقانونية التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب بيان جاء فيه، أنه" في إطار الدعم المقدم للباحثين العرب، إعتمد مجلس وزراء العدل العرب فكرة تقديم جائزة لأفضل أطروحة دكتوراة في العلوم القانونية والقضائية في الوطن العربي عبر لجنة التحكيم التي تشكلت من نخبة الأساتذة والقضاة العرب لهذا الشأن.
وقد تم تقديم ما يقارب 1000 أطروحة جرى قبول 63 منها لتقيمها من قبل لجنة التحكيم العربية.
تهدف الجائزة الى :
١-  تشجيع الباحثين في الوطن العربي على رصد الممارسات والتجارب القانونية بغرض الوصول إلى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي.
2- تشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة في القانون والقضاء العربي.
3- توجيه الدراسات نحو خدمة الإحتياجات القومية بمجال القانون والقضاء. 
4- دعم الدراسات القانونية والقضائية وزيادة الوعي حولها مؤسسياً وجماهيرياّ. 
5- نشر الدراسات القانونية والقضائية بهدف تعميمها وتبني نتائجها وتوصياتها.    

وسيقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم السبت المقبل الموافق فيه 26\2\2022،  وبرعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي،  وحضور وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، ووزير العدل القاضي هنري الخوري بتقديم الجوائز للثلاثة الأوائل الذين إختارتهم لجنة التحكيم كأفضل ثلاث أطروحات عربية بحضور ومشاركة عدد من وزراء العدل العرب، وذلك في السراي الحكومي الكبير.

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