التجمع الطبي الاجتماعي : لم نصل الى المناعة المجتمعية حتى اللحظة!

أسف رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا، في بيان، لتصريحات وزير الصحة فراس الابيض من أن "ارقام الاصابات بكورونا قد انخفضت".واشار الى أن "هذه الأرقام أجريت طوعا للميسورين ولا تشمل جميع المصابين غير الميسورين". وقال: "لو تلجأ وزارة الصحة إلى جعل فحص الـ PCR مجانا لغير الميسورين ليوم واحد فسترى الارقام الصحيحة المرتفعة".واكد "اننا في لبنان، حيث التفلت والفلتان وعدم المراقبة في إجراء الوقاية، لم نصل الى المناعة المجتمعية لنتكلم عن انخفاض الاعداد".ورأى "ان تصريحات وزير الصحة عن انخفاض اعداد الكورونا سيزيد الفلتان والاصابات أكثر فاكثر، بعدم التقيد بالوقاية واقلها الكمامة".