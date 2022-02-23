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لبنان
مجهول ألقى قنبلة صوتية في القبة... هذه هي الأضرار (صور)
Lebanon 24
23-02-2022
|
04:04
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اقدم مجهولون فجر اليوم على القاء قنبلة صوتية بالقرب من احد المولدات الكهربائية، في شارع كلية الهندسة في منطقة القبة - طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".
وقد ادى انفجار القنبلة الى تضرر عدد من السيارات وتحطيم زجاج بعض المنازل في المنطقة.
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