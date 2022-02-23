مجهول ألقى قنبلة صوتية في القبة... هذه هي الأضرار (صور)

اقدم مجهولون فجر اليوم على القاء قنبلة صوتية بالقرب من احد المولدات الكهربائية، في شارع كلية الهندسة في منطقة القبة - طرابلس، وفق مندوبة "لبنان 24".



وقد ادى انفجار القنبلة الى تضرر عدد من السيارات وتحطيم زجاج بعض المنازل في المنطقة.