لبنان

السنيورة: نواجه أزمة وطنية لا أزمة طائفية

Lebanon 24
23-02-2022 | 04:24
A-
A+
Doc-P-921875-637812122598910753.jpg
Doc-P-921875-637812122598910753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة خلال مؤتمر صحافي "أننا نواجه أزمة وطنية ولا نواجه أزمة طائفية أو مذهبية، وهي ليست أزمة فريق أو حزب، بل هي أزمة يتعرض لها لبنان والدولة اللبنانية أصبحت مرتهنة ولم تعد صاحبة القرار والنفوذ".
 
وقال: "النفوذ الايراني يحول دون استعادة الدولة سلطتها وسيادتها ويمنع بناءها عبر اذرعه"، معتبرا أن البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي "عبر ايضا عن عمق الازمة وقد طالب بتحرير الدولة من سيطرة السلاح وضرورة تحييدها".
 
ورأى أن الرئيس سعد الحريري "إصطدم بالنفوذ الإيراني الذي يحاول ويمنع استعادة الدولة لدورها ونفوذها ويمنع قيامها عبر أذرعته الميليشياوية، وهذه الجماعات تعمل جاهدة لتعطيل العمل الديمقراطي وباتت تتحكم بالقانون والنظام والدستور، لافتا الى أن الحريري "حاول قدر المستطاع تدوير الزوايا منعا للفتن إلى أن علق عمل السياسي في موقف أبلغ من الكلام".
 
واعتبر أنه "لا يمكن اعادة بناء الدولة طالما استمر حزب الله يسيطر على الدولة مستقويا بسلاحه، ومن جانب آخر لا يمكن الغاؤه من المعادلة".
 
وأشار إلى أن "كل المواقف الداعمة لسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية، انعكاس لما تريده الأكثرية لإخراج لبنان من أزمته بعدما تدخل طرف في شؤون الدول العربية وعزل لبنان وبدأ يهدد بالصواريخ الدقيقة".
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-23
07:40 | 2022-02-23
07:29 | 2022-02-23
07:15 | 2022-02-23
06:56 | 2022-02-23
06:53 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website