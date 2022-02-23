لبنان ينجو من عمليات انتحارية... هذا ما كشفه وزير الداخلية

أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، توقيف جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية في لبنان.

وهنأ مولوي، في مؤتمر صحافي، قوى الأمن ادلاخلي وعميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على "الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية من جنسيات فلسطينية تجند شبابا لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا".

واعتبر ان "قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية"، مشددا على "اهمية هذه القوى لأنها تؤمن الأمن للبنانيين".