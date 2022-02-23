لبنان

لبنان ينجو من عمليات انتحارية... هذا ما كشفه وزير الداخلية

Lebanon 24
23-02-2022 | 04:29
A-
A+
Doc-P-921879-637812126662508410.jpg
Doc-P-921879-637812126662508410.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، توقيف جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية في لبنان.
 
وهنأ مولوي، في مؤتمر صحافي، قوى الأمن ادلاخلي وعميد شعبة المعلومات والمدير العام اللواء عماد عثمان، على "الإنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس واليوم ضبط شبكة تكفيرية إرهابية من جنسيات فلسطينية تجند شبابا لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا".
 
واعتبر ان "قوى الامن الداخلي هم أبطال هذه العملية"، مشددا على "اهمية هذه القوى لأنها تؤمن الأمن للبنانيين". 
 
وقال ان جهود وانجازات قوى الامن جنبت لبنان واللبنانيين جرائم عمليات انغماسية كانت ستستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية، موجها رسالة للجميع بأن "الاجهزة الأمنية حاضرة وواعية لتوقف أي عملية إرهابية في أي منطقة ولبنان محمي بقوة الله وقوة أبنائه وبقوة أجهزته الأمنية".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-23
07:40 | 2022-02-23
07:29 | 2022-02-23
07:15 | 2022-02-23
06:56 | 2022-02-23
06:53 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website