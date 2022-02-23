لبنان

بري نوّه بكشف الشبكات الإرهابية ووقع القوانين الـ 13 التي اقرها مجلس النواب

Lebanon 24
23-02-2022 | 08:50
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نوه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بالإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي .
وقال الرئيس بري : التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام و قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صوناً وحماية للسلم الاهلي .

وكان رئيس مجلس النواب قد عرض الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي غادر دون الادلاء بتصريح . 

على صعيد آخر وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين الثلاثة عشرة التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها الى رئاسة مجلس الوزراء .
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