بري نوّه بكشف الشبكات الإرهابية ووقع القوانين الـ 13 التي اقرها مجلس النواب

نوه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بالإنجاز الذي حققته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بكشفها المزيد من الشبكات الإرهابية التي كانت تخطط لضرب وإستهداف الأمن والسلم الاهلي .وقال الرئيس بري : التحية والتقدير للقوى الأمنية اللبنانية بشكل عام و قوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات بشكل خاص لعيونهم الساهرة ويقظتهم الدائمة صوناً وحماية للسلم الاهلي .وكان رئيس مجلس النواب قد عرض الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي الذي غادر دون الادلاء بتصريح .على صعيد آخر وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين الثلاثة عشرة التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها الى رئاسة مجلس الوزراء .