لبنان

بري وقع القوانين الـ13 التي اقرها المجلس النيابي

Lebanon 24
23-02-2022 | 04:37
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وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين الثلاثة عشرة التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها الى رئاسة مجلس الوزراء .
 
 
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