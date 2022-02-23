جنبلاط بحث التطورات مع سفير إسبانيا.. واستقبل السفيرة الأسترالية مودّعًا

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير إسبانيا خوسيه ماريا فيري ديلا بينا، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.



كما استقبل جنبلاط سفيرة أستراليا في لبنان ريبيكا غريندلاي في زيارة وداعية.