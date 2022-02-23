لبنان

بزي: اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين

Lebanon 24
23-02-2022 | 05:22
A-
A+
Doc-P-921899-637812158097016528.jpg
Doc-P-921899-637812158097016528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي ان "اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين، بما فيها الوكالات الحصرية وسيطرتهم على القطاعات الاقتصادية وعلى اكثرية الشعب اللبناني من خلال حماية الدولة لهم من جهة، ومن جهة اخرى من خلال استمرار اكثر من ثلاثة الاف وكالة حصرية مشطوبة انهكت البلاد والعباد دون وجه حق حسمه الرئيس نبيه بري في مداخلته بداية مناقشة القانون". 
ونوه بزي باستجابة وزارة الاقتصاد والمدير العام للاقتصاد وحماية المستهلك لاتصالاتي سريعاً والقيام بجولة ميدانية على المحلات التجارية في المدينة لمراقبة الاسعار. 
واكد وقوف حركة امل الدائم الى جانب اهلنا الشرفاء في امالهم وتطلعاتهم وخاصة في هذه الظروف العصيبة. 
كلام بزي جاء خلال زيارات قام بها مع وفد حركة امل في مدينة بنت جبيل الى الرئيس السابق لنادي بنت جبيل الثقافي الاجتماعي في اميركا عارف سعد والمغترب خليل عجمي والمخاتير نمر بيضون وحسين الشيخ بزي وابراهيم يوسف بزي، وأثار  مع محافظ النبطية حسن فقيه موضوع شبكة الصرف الصحي المتدهور سوءاً في سراي بنت جبيل الحكومي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-02-23
07:40 | 2022-02-23
07:29 | 2022-02-23
07:15 | 2022-02-23
06:56 | 2022-02-23
06:53 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website