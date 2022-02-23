بزي: اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي ان "اقرار مجلس النواب قانون المنافسة هو صوت مدو ضد الاحتكارات والمحتكرين، بما فيها الوكالات الحصرية وسيطرتهم على القطاعات الاقتصادية وعلى اكثرية الشعب اللبناني من خلال حماية الدولة لهم من جهة، ومن جهة اخرى من خلال استمرار اكثر من ثلاثة الاف وكالة حصرية مشطوبة انهكت البلاد والعباد دون وجه حق حسمه الرئيس نبيه بري في مداخلته بداية مناقشة القانون".ونوه بزي باستجابة وزارة الاقتصاد والمدير العام للاقتصاد وحماية المستهلك لاتصالاتي سريعاً والقيام بجولة ميدانية على المحلات التجارية في المدينة لمراقبة الاسعار.واكد وقوف حركة امل الدائم الى جانب اهلنا الشرفاء في امالهم وتطلعاتهم وخاصة في هذه الظروف العصيبة.كلام بزي جاء خلال زيارات قام بها مع وفد حركة امل في مدينة بنت جبيل الى الرئيس السابق لنادي بنت جبيل الثقافي الاجتماعي في اميركا عارف سعد والمغترب خليل عجمي والمخاتير نمر بيضون وحسين الشيخ بزي وابراهيم يوسف بزي، وأثار مع محافظ النبطية حسن فقيه موضوع شبكة الصرف الصحي المتدهور سوءاً في سراي بنت جبيل الحكومي.