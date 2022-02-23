من مرشّح "الكتائب" في دائرة البقاع الغربي - راشيا؟ (صورة)

قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانيّة" سامي الجميّل في مؤتمر صحافي "مستمرون بعملية الترشيحات في كل المناطق، والاثنين اخذ المكتب السياسي قرارا بترشيح غيتا عجيل في دائرة البقاع الغربي - راشيا".