تدابير أمنية إستثنائية للجيش في الشمال... توقيف 17 شخصاً وهذا ما تمّ ضبطه (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:نفذت وحدة من الجيش تدابير أمنية استثنائية في منطقة الشمال حيث أوقفت 17 شخصاً بينهم مطلوبين. وقد شملت المضبوطات عدداً من المسدسات والدراجات النارية والسيارات غير القانونية إضافة إلى كمية من حشيشة الكيف، وآلية نوع فان يقوم سائقها بتهريب سوريين من الحدود السورية إلى الداخل اللبناني.سُلم الموقوفون مع المضبوطات إلى القضاء المختص وبوشر التحقيق.