لبنان

في طرابلس... اشكال تحوّل الى اطلاق للنار

Lebanon 24
23-02-2022 | 05:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة أبي سمراء في طرابلس بين المدعو "م.ع" من جهه و "ن.ع" من جهه اخرى.
 
وفي التفاصيل، بعد عراك بين الطرفين بسبب بعض اعمال البناء، قام "م.ع" باطلاق النار من مسدس حربي في الهواء الطلق وفرّ الى جهة مجهولة.
 
 
 
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اشكال

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