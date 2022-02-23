في طرابلس... اشكال تحوّل الى اطلاق للنار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة أبي سمراء في طرابلس بين المدعو "م.ع" من جهه و "ن.ع" من جهه اخرى.

وفي التفاصيل، بعد عراك بين الطرفين بسبب بعض اعمال البناء، قام "م.ع" باطلاق النار من مسدس حربي في الهواء الطلق وفرّ الى جهة مجهولة.