لبنان

أزمة رغيف جديدة.. نقابات المخابز والافران تحذر من التوقف عن العمل

Lebanon 24
23-02-2022 | 06:05
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أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، ان "قطاع المخابز والافران يعاني منذ ايام نقصا حادا في تسليمات الطحين المخصص لصناعة الخبز من قبل المطاحن لاسباب عديدة، منها تأخير تسديد ثمن القمح المستورد من مصرف لبنان، ولتكدس كميات من النخالة في مستودعات المطاحن، الامر الذي يمنع هذه المطاحن من الاستمرار في الانتاج".
 
وطالب الاتحاد "المسؤولين المعنيين العمل على ايجاد الحلول الناجعة بسرعة فائقة، منعا لحصول أزمة رغيف، خصوصا وان تسليمات الطحين الى المخابز والافران بالكاد تسد الحاجة اليومية لانتاج الرغيف".
 
وأكد "ان الافران ستعمل حتى نفاد المخزون من الطحين لديها، ما قد يجبرها على التوقف القسري"، مناشدا "المعنيين إستدراك الامر قبل فوات الآوان".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

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