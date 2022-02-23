ميقاتي يرأس جلسة مجلس الوزراء ويشيد بدور قوات الطوارىء في الجنوب

يرأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في السراي الحكومي.

وقبل الجلسة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على أجواء المؤتمر الذي عقد في ميونيخ، ونتائج اللقاءات التي عقدها مع عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة.

كما وضع الرئيس ميقاتي رئيس الجمهورية في المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد، والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء. وتناول البحث ايضا شؤونا عامة أخرى.

وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل قبل الظهر قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول على رأس وفد في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

وفي خلال اللقاء أشاد الرئيس ميقاتي بالدور الذي تقوم به قوات اليونيفيل وبالتعاون الوطيد بينها وبين الجيش. وشكر لقائد اليونيفيل الجهد الذي بذله خلال ولايته ، متمنيا له التوفيق.





سفيرة استراليا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة استراليا في لبنان ريبيكا غراندلاي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.

وعبرّت السفيرة غراندلاي عن تأثرها لمغادرة لبنان بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مهامها فيه ، معتبرة انه بلد يدخل القلب معبّرة عن أطيب التمنيات للشعب اللبناني. واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة استراليا في لبنان ريبيكا غراندلاي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.وعبرّت السفيرة غراندلاي عن تأثرها لمغادرة لبنان بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من مهامها فيه ، معتبرة انه بلد يدخل القلب معبّرة عن أطيب التمنيات للشعب اللبناني.

لقاءات اخرى

والتقى الرئيس ميقاتي وفدا من"مشروع لبنانيون من أجل الكيان" برئاسة الأب طوني خضرا الذي أعلن إثر اللقاء:" أطلعنا دولة الرئيس على مشروعنا الذي يتضمن خمسة محاور هي:الإصلاحات الدستورية، الحياد، الدولة اللامركزية الادارية الموسعة، الدولة المدنية ومجلس الشيوخ.فنحن كمجموعة كبيرة نعتبر بأن استمرارية لبنان تكون من خلال اتفاق الطائف، وبعض التعديلات والاصلاحات والقضايا العملية.

أضاف: فاجأنا دولة الرئيس بأنه ذهب أبعد مما طرحناه،وهذا مطمئن ويدل على أن خيارنا سليم حين قررنا أننا سننطلق من الطائف الى لبنان الجديد، ولقد شجعنا على تبنى هذا المشروع، وطلب منا أن نصل الى كل زاوية في لبنان لشرحه وللتأكيد بأن هناك حلا للبنان الذي يمكن أن يشكل مختبرا للعالم في موضوع التعددية والحفاظ على الخصوصية. وقد طلب منا دولة للرئيس التحدث عن مشروعنا مع كل القيادات والمراجع للاتفاق على حل سياسي هو الحل الأفضل للبنان.

وقال" نحن نشكر دولة الرئيس على اهتمامه وتشجيعه الكبيرين، خصوصا بالنسبة لموضوع الحفاظ على الحريات الفردية والخاصة ضمن إطار دولة جامعة. ندعو جميع اللبنانيين والمرجعيات السياسية والدينية التفكير بهذا الموضوع ومناقشته للوصول الى حل، فنحن بحاجة الى حل سياسي الذي يمكن أن يأتي بالحلول الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن.