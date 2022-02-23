لبنان

جنبلاط بحث التطورات مع سفير إسبانيا.. واستقبل السفيرة الأسترالية مودّعًا

Lebanon 24
23-02-2022 | 06:28
A-
A+
Doc-P-921937-637812198006280650.jpg
Doc-P-921937-637812198006280650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، سفير إسبانيا خوسيه ماريا فيري ديلا بينا، وعرض معه التطورات السياسية الراهنة.

كما استقبل جنبلاط سفيرة أستراليا في لبنان ريبيكا غريندلاي في زيارة وداعية.
مواضيع ذات صلة
جنبلاط بحث التطورات مع سفير إسبانيا.. واستقبل السفيرة الأسترالية مودّعًا
lebanon 24
23/02/2022 17:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط مُحاصرٌ... فهل يُنقذه سُنّة "المستقبل"؟
lebanon 24
23/02/2022 17:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يبلغ جنبلاط موقفه الانتخابي في الشوف.. والاشتراكي يعلن التصدي لـ"أعداء السيادة والإصلاح"
lebanon 24
23/02/2022 17:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الإنتخابات درزياً: جنبلاط يتراجع... إرسلان في خطر وحظوظ وهّاب معقولة
lebanon 24
23/02/2022 17:37:08 Lebanon 24 Lebanon 24

جنبلاط

سفير إسبانيا

السفيرة الأسترالية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:40 | 2022-02-23
10:33 | 2022-02-23
10:08 | 2022-02-23
09:40 | 2022-02-23
09:37 | 2022-02-23
09:25 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website