الجيش: خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 22/2/2022 اعتبارا من الساعة 11.43 ولغاية الساعة 22.30، تم تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 463 مترا.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".