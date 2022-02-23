لبنان

متقاعدو التعليم الخاص والجيش في الهرمل طالبوا بايجاد حل لصرف معاشاتهم

Lebanon 24
23-02-2022 | 07:15
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 زار وفد من الموظفين والمعلمين المتقاعدين ومتقاعدي الجيش والقوى الامنية والمعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص قائمقام الهرمل طلال قطايا، وطالبوه ب"ايجاد حل لصرف معاشاتهم التقاعدية من المصارف، بسبب بعد المسافة وأقرب مصرف عن مدينة الهرمل يبعد نحو خمسين كيلومترا، وايضا قيام المصارف بدفع الرواتب على دفعات، ولا يستطيعون قبض رواتبهم دفعة واحدة. وقدموا عريضة موقعة لهذه الغاية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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