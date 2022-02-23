​بأوزانٍ ناقصة... هكذا يتمّ تعبئة قوارير الغاز

أعلن رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون للـ"أم تي في"، أنّ "هناك خللا كبيرا في بعض شركات الغاز التي تقوم بتعبئة أوزان ناقصة، ولا تضع الختم الضروري لحماية المستهلك من الغش".