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لبنان
بأوزانٍ ناقصة... هكذا يتمّ تعبئة قوارير الغاز
Lebanon 24
23-02-2022
|
07:29
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أعلن رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون للـ"أم تي في"، أنّ "هناك خللا كبيرا في بعض شركات الغاز التي تقوم بتعبئة أوزان ناقصة، ولا تضع الختم الضروري لحماية المستهلك من الغش".
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