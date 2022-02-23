لبنان

وزير الزراعة بحث مع شيا ووفد الUSAID في المشاريع للنهوض بالقطاع الزراعي

Lebanon 24
23-02-2022 | 07:40
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 إستقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID
وجرى عرض لمشاريع الوكالة واستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي في لبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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لبنان

إقتصاد

عباس الحاج حسن

دوروثي شيا

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