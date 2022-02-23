وزير الزراعة بحث مع شيا ووفد الUSAID في المشاريع للنهوض بالقطاع الزراعي

إستقبل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا على رأس وفد من السفارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID

وجرى عرض لمشاريع الوكالة واستراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي في لبنان.