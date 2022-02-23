لبنان

وزير المالية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة وأرسله إلى مجلس الوزراء

Lebanon 24
23-02-2022 | 07:59
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وقّع وزير المالية يوسف الخليل مرسوم إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
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