ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول أعمالها 18 بنداً

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعمالها 18 بنداً، منها بند يتعلق بخطة النفايات وما قد يتفرع عنها من مواضيع، وبند طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب إتخاذها لإجراء الإنتخابات النيابة العامة للعام 2022.