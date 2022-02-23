لبنان

اخماد حريق داخل بؤرة لتجميع الحديد (صورة)

Lebanon 24
23-02-2022 | 09:13
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أخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج الاطفاء حريقاً شب داخل بؤرة لتجميع الحديد على اوتوستراد البداوي-طرابلس.
و اقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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