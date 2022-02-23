المفتي قبلان: سيعود لبنان عزيزا ومن يزرع الإرادة والممانعة يحصد النصر

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه "ليس شيء أشرف عند الله بعد توحيده من العمل الصالح. وهذا أكبر واجباتنا اليوم خاصة أن البلد مأزوم والوضع المعيشي كارثي، والصراع على لبنان على أشده، وهناك من ينبش تاريخ البلد ويعمل على "طوأفة" العمل السياسي ويريد للانتخابات النيابية أن تكون خيارا على الكانتونات والمتاريس".كلام المفتي قبلان جاء في خلال حفل تأبين الراحل إسماعيل حمية (أبو علي) الذي أقيم في بلدة طاريا - محافظة بعلبك الهرمل، وأشار الى أن:"البلد بحالة طوارئ قصوى، ورغم أنه ميدان رسائل وصراعات إقليمية دولية إلا أن فكرة الكانتونات تشبه إلى حد بعيد ما يجري اليوم في أوكرانيا، يعني حربا ومشروع خراب، والانتخابات النيابية سقفها لبنان الشراكة الوطنية فقط، لذلك فإن اللعب بألغام السياسة ومحاولة السيطرة على وجهة لبنان وتقديم لبنان بضاعة لهذه الدولة وتلك هذا رابع المستحيلات، كما أن قصة تحرير القرار السياسي وقلب الأغلبية النيابية لتنفيذ أجندة "لبنان الجديد" هذه مشاريع انتحار سياسي وأنصح بعدم اللعب بالنار، وإذا كان لا بد من استشارة "عوكر" استشيروها وخالفوها فإن الخير كل الخير فيما يخالف "عوكر". وتجربة الأميركيين بهذا البلد والعراق وأفغانستان وأوكرانيا تماما كتجربتها مع متعامليها بفيتنام، تتعامل معكم مثل "حطب المواقد" وتعدهم وتمنيهم (وما يعدهم الشيطان الا غرورا)".وأضاف المفتي قبلان: "سيعود لبنان عزيزا كريما، ومن يزرع الإرادة والممانعة يحصد النصر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأكبر ما في لبنان مقاومته، ومن يملك شرف مقاومة لبنان لا تهزمه الشدائد".