لبنان

ميقاتي وقع مرسوم إحالة مشروع الموازنة

Lebanon 24
23-02-2022 | 09:37
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وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم إحالة مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية.
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"لبنان٢٤": وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم إحالة مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢ تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية.
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