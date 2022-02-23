لبنان

فرنجيه إستقبل سفيرة أوستراليا مودعة: تأكيد عمق العلاقات

Lebanon 24
23-02-2022 | 10:08
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 استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي سفيرة اوستراليا في لبنان ريبيكا غريندلاي، في حضور عضو المكتب السياسي في "المرده" الوزير السابق روني عريجي في زيارة وداعية، حيث كان بحث في مختلف الاوضاع والتطورات الراهنة في لبنان، 
 
كما كانت ، بحسب بيان "مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين لبنان وأوستراليا بالاضافة الى اوضاع الجالية اللبنانية واندماجها في المجتمع الاوسترالي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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