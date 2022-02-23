مستشفى الحريري الجامعي: 35 إصابة بكورونا

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer 246- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 266 فحص- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 35- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 5- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1616 حالة شفاء- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 17- حالات وفاة: 2إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".