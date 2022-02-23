لبنان

أرقام سيارات مميزة في مزاد علني... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-02-2022 | 10:40
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طرحت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات للمرة الثانية على التوالي مجموعة ارقام سيارات مميزة لبيعها ضمن اطار مزاد علني.
 
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