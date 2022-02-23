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لبنان
تسليم وتسلم في قيادة الكتيبة الإيطالية بين ليكاري وكونسينو برعاية ستيكا
Lebanon 24
23-02-2022
|
10:55
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أقامت قيادة القطاع الغربي في "اليونيفيل" حفل تسليم وتسلم قيادة الكتيبة الإيطالية بين الكولونيل ماركو ليكاري وخلفه الكولونيل كلاوديو كونسينو، برعاية قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ماسيميليانو ستيكا وحضوره.
كما حضر ممثل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون قبياتي العميد بيار بو نصر، قائمقام صور محمد جفال، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، قائد مشاة اللواء الخامس العميد الركن إدغار لاوندوس، القنصل الفخري لإيطاليا المهندس أحمد سقلاوي، مسؤول الإعلام الإيطالي في قيادة القطاع الغربي الكولونيل بياجيو ليوتي، وضباط من "اليونيفيل" وفاعليات روحية وعسكرية وبلدية واختيارية.
بداية عرض رمزي لثلة من أفراد الكتيبتين الإيطالية والسلوفينية، ثم رفعت أعلام الأمم المتحدة، لبنان، إيطاليا وسلوفينيا.
بعدها، سلم ستيكا علم الأمم المتحدة إلى كونسينو إيذانا ببدء مهامه في قيادة الكتيبة الايطالية. وقدم قبياتي إلى ليكاري وسام التقدير العسكرية الفضي باسم وزير الدفاع الوطني موريس سليم. ومن جهته، قدم دبوق شهادة مواطنة إلى ليكاري تقديرا له في عملية السلام.
ليكاري
وألقى ليكاري كلمة شكر فيها "كل الذين تعاون معهم في مهمته لأجل السلام، لا سيما قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ستيكا"، وقال: "تحيط بروحي اليوم مشاعر كثيرة متضاربة، فلصحيح أنني سعيد بالعودة إلى إيطاليا لأجد أحبائي وأرضي، لكن صحيح أيضا أني سأترك قطعة من قلبي في أرض لبنان التي أشعر بأنها أرضي، وأوجه تحياتي الصديقة إلى إخواننا في السلاح في الجيش اللبناني، شريكنا الأول في إدارة المهمة".
ستيكا
بدوره، قال ستيكا: "إني أنحني احتراما أمام راية حرب 66 المجوقل، تريستي التي ستغادر قريبا لبنان للعودة إلى إيطاليا، وأمام راية حرب لاغوناري التي لي شرف الدفاع عنها، فهما رمز لوطننا وترمزان أيضا إلى القيم التي أقسمنا الدفاع عنها. نحتفل اليوم بحدث مهم، وهو التبديل في قيادة الكتيبة الإيطالية، فهي لحظة حاسمة دائما".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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