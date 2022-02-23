لبنان

جولات رقابية في أسواق الشمال والجنوب والبقاع... ومجاضر ضبط عديدة

Lebanon 24
23-02-2022 | 11:33
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تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية في الاسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وبمؤازرة من عناصر من المديرية العامة لامن الدولة في مناطق الشمال والجنوب والبقاع.
ففي الكورة، نظم المراقبون محضري ضبط بحق محليّ سوبرماركت لعدم اعلان الاسعار وزيادة نسب الارباح.  
وفي بشري، سطّر المراقبون محضر ضبط بحق صاحب متجر لزيادة الاسعار، وأنذروا عددا من المخالفين.
اما في مرجعيون فنظم المراقبون محضري ضبط بحق محليّ ميني ماركت لعدم اعلان الاسعار.
وأكدت الوزارة استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات في الاسواق واحالتها  امام القضاء المختص، رغم كل الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين.
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