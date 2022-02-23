الخطيب نوه بجهود قوى الامن لكشف خلايا الارهاب:: لبنان لا يزال في دائرة الاستهداف الصهيوني والتكفيري

نوه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في تصريح اليوم، "بجهود قوى الأمن الداخلي وكشفها للخلايا الإرهابية في عمل وقائي جنب البلد النكبات"، معتبرا ان "هذا الانجاز الامني الكبير وما سبقه من كشف لشبكات العملاء يؤكد ان لبنان لا يزال في دائرة الاستهداف الارهابي بشقيه الصهيوني والتكفيري، ما يستدعي توفير مقومات الدعم للجيش والقوى الامنية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المقاومة والمواطنين ليظل لبنان محميا بالمعادلة التي حررت الارض وحمت الشعب ودحرت الإرهاب".وطالب الخطيب "اللبنانيين أن يكونوا عينا ساهرة لحماية الوطن، ولا يسمحوا بتشكيل بؤر حاضنة للارهاب الصهيوني والتكفيري الذي يشكل عدوا للبشرية جمعاء".