20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 3748 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1057000.

كما وسجل لبنان 20 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10027.