مجلس الوزراء يختتم جلسته برئاسة ميقاتي وهذه أبرز المقررات

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عصر اليوم في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور الوزراء الذين غاب عنهم وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.في مستهل الجلسة، قدّم وزير البيئة ناصر ياسين عرضاً موثقاً عن الإستراتجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة والمواضيع المتفرعة عنها، إضافة الى جدول الأعمال الذي تضمن ١٨ بنداً.بعد الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي المقررات الرسمية الآتية:عقد مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي وحضور الوزراء.في مستهل الجلسة، وجه مجلس الوزراء تنويها وتقديرا لقوى الأمن الداخلي،عبر وزير الداخلية،مهنئا على الانجاز الذي قامت به شعبة المعلومات لجهة توقيف أفراد في شبكة تفجيرية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش وضبط الاسلحة والمتفجرات التي كانت ستؤدي الى مجزرة كبيرة في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر ثلاث عمليات انتحارية كان مخططاً لها.ثم عرض رئيس مجلس الوزراء للاتصالات التي إجراها في خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الذي عقد أخيرا في ميونيخ، وقد وضع الوزراء في جو الإتصالات واللقاءات التي أجراها مع الامين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية بعض الدول المشاركة في هذا اللقاء.ثم باشر مجلس الوزراء دراسة جدول الاعمال الذي أقر معظم بنوده واستمع الى عرض لوزير البيئة حول الاستراتجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة، وقرر المجلس الموافقة على الخطة وتكليف وزير البيئة إعداد الخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ ورفعها الى مجلس الوزراء.كما قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير البيئة وعضوية وزراء الأشغال العامة والعدل والداخلية ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية لدراسة تنظيم الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة.وقرر تعديل الرسوم المتوجبة على إصدار جواز السفر اللبناني.كم قرر الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بالتدابير الواجب إتخاذها في الانتخابات النيابية التي ستجري بعد أشهر.وتابع الحلبي: خلال الجلسة عرض وزير التربية موضوع المراسيم المُرسلة الى رئاسة الحكومة والمتصلة بالجامعة اللبنانية وهي الدخول الى الملاك وعقود المدربين والتفرغ، فأكد دولة الرئيس أن التفرغ هو قيد الدرس، ولا ننسى أن العدد الكبير يستلزم القليل من الوقت، وأنه سيُبت به في وقت قريب.أضاف: من هنا إسمحوا لي أن أتوجه الى أفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في الجامعة اللبنانية للقول لهم إن مواضيعهم هي موضع عناية لدى مجلس الوزراء ولدى دولة رئيس مجلس الوزراء، من هنا يقتضي التمهل قليلا والعودة الى الصفوف وعدم التصعيد في أي إجراء حتى لا يعكر هذا الجو تلبية الحقوق التي وعدوا بها.وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، أجاب الوزير الحلبي عن سؤال حول خطة الكهرباء بالآتي: لقد عقدت اللجنة الوزارية أمس اجتماعها وستعقد إجتماعا عند الرابعة من عصر غد في السراي برئاسة دولة الرئيس ميقاتي لأن هناك ملاحظات أبداها عدد من الوزراء، ودولة الرئيس وجه رسالة الى وزير الطاقة حول بعض المواضيع فطُلب من وزير الطاقة إعداد التعديل المناسب، وسنتابع كلجنة هذا الموضوع غدا، على أمل أنه، اذا كان هناك اتفاق تام حول كل عناصر هذه الخطة بعد إدخال التعديلات التي طلبتها اللجنة الوزارية، نحن مدعوون الى جلسة قريبا جدا لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.سئل عن موضوع شركة "ليبان بوست"، فأجاب: لقد ذكرت في المرة الماضية أننا بانتظار ورود دفتر الشروط من وزارة الإتصالات.وعن النفايات المتراكمة على الطرق والحلول المطروحة، رد الوزير الحلبي قائلا: هناك عدد من القرارات والاقتراحات التي عرضها وزير البيئة اليوم، وقد وافق عليها مجلس الوزراء، وهو سيعلن هذا الأمر بالتأكيد.وعن العقود مع شركات جمع النفايات، أجاب :هذا الموضوع كان على جدول أعمال مجلس الوزراء وقد أخذ حيزا كبيرا، وبوجود رئيس مجلس الإنماء والإعمار، وقد تم تكليف وزير البيئة بدراسة هذه العقود مع مجلس الإنماء والإعمار، وسيكون هناك جواب خلال بضعة أيام، مع عرض تفاصيل لأن هناك نواح قانونية وتقنية ومادية وأخرى تتعلق بالعقوبات.ورداً على سؤال عن خطة الكهرباء وعرضها على مجلس الوزراء في جلسة تُعقد في قصر بعبدا، أجاب: اذا تم تجهيز ملف الكهرباء وفق الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، وانا منهم بطبيعة الحال ودولة الرئيس ميقاتي، فنحن بانتظار هذه التعديلات المطلوبة، نافياً وجود عراقيل أمام الخطة المطروحة، فهذا الملف تسبب بفجوة كبيرة جدا، وهو قد أوصلنا الى الحال المعروفة، لكنه يحتاج الى القليل من الوقت، وأعتقد بأن الأمور في مرحلة تمكننا من القول إنه قريبا انشالله سيصدر قرار عن مجلس الوزراء بهذا الموضوع.ورداً على سؤال حول طرح تعيين ثلاثة مراكز شاغرة في هيئة الإشراف على الانتخابات، رد الحلبي بالقول: لم يتم طرح هذا الموضوع، لا من داخل جدول الأعمال ولا من خارجه.