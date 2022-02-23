لبنان

القرم عقد اجتماعًا مع المسؤولين في "ألفا" و"تاتش" وهذا ما أعلنه بشأن أسعار البطاقات؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 12:16
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عقد وزير الاتصالات المهندس جوني القرم اجتماعا مع المسؤولين في شركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" وجرى البحث في موضوع تعديل تعرفة خدمات الانترنت والاتصال واسعار البطاقات المسبقة الدفع وذلك من أجل توفير استمرارية قطاع الاتصالات ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار الكلفة. 

وخلال الاجتماع، أكد الوزير القرم "اننا لا نهدف الى تحقيق الارباح انما تأمين استمرارية القطاع وأيضا الوقوف الى جانب المواطنين ودعمهم، عبر إبقائهم متّصلين بالشبكة". 

واضاف الوزير القرم "نحن نعمل بجهد وبكل شفافية في سبيل تأمين خدمات الانترنت والاتصال، مع الاخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين الاقتصادية المتأزمة."
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