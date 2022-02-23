نقيب الصيادلة بحث وفرونتيسكا في السياسات الدوائية وكيفية الحفاظ على جودة ونوعية الدواء المستورد

عقد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم والمنسقة الخاصة للامم المتحدة UNSCOL -الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا، اجتماعا تنسيقيا، اليوم، بحضور مستشارة النقيب للتنسيق في شؤون الامم المتحدة والمنظمات الدولية الدكتورة زهرة شعيتلي الأمين وذلك في مقر المنسق الخاص للامم المتحدة في بعبدا.وتناول اللقاء، بحسب بيان للنقابة، "التنسيق والتعاون مع مكتب المنسق الخاص للامم المتحدة مع نقابة صيادلة لبنان ولا سيما في ما يتعلق بالسياسات الدوائية الصحية وشؤون قطاع الصيدلة في لبنان".وفي هذا الاطار تحدث سلوم عن "مشروع البطاقة الدوائية واهمية دعم الصناعات الدوائية المحلية في لبنان وكيفية الحفاظ على جودة ونوعية الدواء المستورد بما يتوافق مع شروط ومعايير الجودة الدوائية".كما تحدث عن "دور النقابة واقسامها والتعاون الدائم والايجابي مع وزارة الصحة اللبنانية في عدة امور ولا سيما ملف التفتيش الصحي الدوائي في لبنان كافة وأهمية التنسيق مع منظمة الصحة العالمية وكافة الشؤون الدوائية المتعلقة في القطاع الصيدلي كجزء من المنظومة الصحية".فرونتيسكامن جهتها أعربت فرونتيسكا عن سعادتها بهذا اللقاء والتعرف على "مشاريع نقابة الصيادلة"، داعية سلوم الى "الانفتاح والتواصل بشكل اكبر مع القطاعات الدوائية الصحية الخارجية ولا سيما في بعض الدول المتطورة التي تجاوزت مشاكل تأمين وتصنيع الدواء كمثال يحتذى به خاصة الدول التي نفذت مشاريع متقدمة للمواطن كمشروع تأمين البطاقة الدوائية الصحية لدعم المواطن بشكل مباشرة وبهدف الحفاظ على امن وصحة المواطن".شعيتليكما تحدثت شعيتلي عن "أهمية التنسيق والتعاون مع منظمات الامم المتحدة التي تهتم وتدعم مشاريع القطاع الدوائي ولا سيما فيما يتعلق بتمويل المشاريع البيئية واقامة دراسات وأبحاث مشتركة تتعلق بالقطاع الدوائي بما فيها التنمية البيئية المستدامة، على سبيل المثال موضوع معالجة النفايات الطبية في لبنان ووضع خطة عمل واستراتيجية خاصة لهذا الموضوع وخطة علاج تتناسب مع المعايير الدولية وشروط السلامة البيئية".وفي الختام ، دعا سلوم الممثلة الاممية الى مؤتمر النقابة الذي سيحصل في 6 ايار المقبل تحت عنوان "هوية لبنان الدوائية".