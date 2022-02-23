النيران تلتهم أحد المنازل في طرابلس بانتظار فرق الإطفاء

شب حريق داخل أحد المنازل المهجورة في محلة الشعراني - القبة في طرابلس حيث شوهدت النيران تتصاعد من المنزل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وينتظر أهالي المنطقة فرق الاطفاء للوصول الى المكان والمباشرة بعملية اخماد الحريق، فيما لم يعرف مفتعلي الحريق.