بلدية وأهالي عندقت: نستنكر حادث مقتل احد السوريين

استنكرت بلدية وأهالي عندقت، في بيان اليوم "الحادث المأساوي الذي وقع فجر اليوم والذي أدى الى وفاة احد السوريين وجرح آخر"، مؤكدين "ان ما حصل هو اشكال فردي لا دخل للشرطة البلدية فيه ولا يمت الى اخلاقنا وتربيتنا بصلة، والفاعلون هم الان في قبضة الجيش اللبناني، ونحن متأكدون من أن العدالة ستأخذ مجراها".اضاف البيان: "لقد رفضنا في الماضي مبدأ الامن الذاتي انطلاقا من قناعتنا ان الجيش والقوى الامنية هم فقط مسؤولون عن امننا ولا يحق لأحد تحت اي ظرف ان يبادر الى لعب هذا الدور".وختم: "نحن نؤمن بحسن العلاقة مع الجوار ونرفض ان تستخدم بلدتنا لضرب الوحدة العكارية او للمس بأمن وكرامة اللاجئين السوريين".