سرقة مادة المازوت من خزان تابع لمولد مسجد مزبود

اقدم مجهولون في بلدة مزبود على سرقة مادة المازوت، من الخزان التابع لمولد مسجد البلدة، حيث اكتشف امام المسجد اليوم، ان الخزان فارغ من المازوت، على الرغم من تأكيده انه كان يحوي مئات الليترات من المادة، والتي قدرت بحوالي 30 مليون ليرة.وأسف امام المسجد لهذه الحادثة، داعيا القوى الأمنية الى "تكثيف دورياتها ومراقبتها، لكشف الفاعلين ومحاسبتهم".