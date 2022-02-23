افتتاح بطولة آسيا في التزلج الألبي بكفردبيان

افتتحت بطولة آسيا الثلاثين للرجال والسيدات في التزلج الألبي التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتزلج على مدى ثلاثة ايام، في "المزار سكي ريزورت" بكفردبيان، برعاية رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج يوهان الياسيش.يشارك في البطولة متزلجون ومتزلجات من 11 دولة هي: كوريا الجنوبية، كازاخستان، هونغ كونغ، نيبال،اوزبكستان، الهند، ايران، قرغيستان، طاجكستان، تايلاند ولبنان.أقيم الافتتاح الرسمي في فندق "المزار انتركونتننتال"، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العقيد سميح خليل، ممثلة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ادريانا البستاني، مدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، راعي البطولة رئيس الاتحاد الدولي الياسيش، رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ، سمير سمعان ممثلا وزارة السياحة، رئيس اتحاد التزلج فريدي كيروز وأعضاء الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للتزلج يوسف شامل خليل ممثلا رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس المعهد العالي للرياضة العسكرية العميد الياس حنا،الرئيس السابق لاتحاد التزلج شربل سلامة، رئيس بلدية كفردبيان بسام سلامة، مسؤولي محطات التزلج في لبنان، ممثلي الشركات الراعية مدير عام شركة "ابي رميا اخوان" ميشال ابي رميا ومدير محطة "المزار سكي ريزورت" كريستيان رزق، رؤساء ومسؤولي اتحادات رياضية، عائلة التزلج وحشد كبير من هواة التزلج ورجال الصحافة والاعلام.كيروزانطلق حفل الافتتاح بالنشيد الوطني، فكلمة عريفة الحفل نيكول واكيم، ثم قال رئيس اتحاد التزلج فريدي كيروز: "قدر لبنان وقدر الرياضة ان يصمدان وان يبقى الايمان بغد افضل. مرة جديدة يسعى الاتحاد اللبناني للتزلج لتحقيق إنجاز من خلال استضافته لحدث قاري هو بطولة آسيا للكبار في التزلج الألبي. هذه البطولة تجمع دولا عريقة لها تاريخها برياضة التزلج وتشكل فرصة احتكاك مهمة ومفيدة لأجيالنا من ابطال وبطلات التزلج".أضاف: "نحن نتطلع الى حدث يتجاوز مفهوم التنافس الرياضي كنتائج فنية يستند على الارقام والاوقات، وسنحوله الى مهرجان احتفالي وعرس رياضي قاري يؤكد أن لبنان بجباله البيضاء سيبقى دائما بلد السلام والمحبة والتلاقي والتنافس الشريف".وتابع: "انتم يا ابطال لبنان وبطلاته أمامكم فرصة ان تتنافسوا مع الآخرين وتكتسبوا الخبرة، فلا تتراجعوا ولا تتهاونوا واعطوا كل شي لديكم حتى نحتفل معكم على منصات التتويج".الياسيشوبعد كلمة لخليل باسم رئيس الاتحاد الآسيوي للتزلج الياباني أكي موراساتو، تحدث رئيس الاتحاد الدولي الياسيش فعبر عن سروره لوجوده في لبنان للمرة الأولى كرئيس للاتحاد الدولي بعد انتخابه في حزيران الماضي. وقال: "علاقتي ممتازة مع الاتحاد اللبناني للتزلج وعلى رأسه الصديق فريدي كيروز. والاتحاد اللبناني من الاتحادات الوطنية النشيطة ويلعب دورا كبيرا ضمن الاتحادين الدولي والآسيوي. وللبنان ميزة جغرافية فريدة في العالم فيمكنك السباحة في البحر ثم التزلج على الثلج بعد 45 دقيقة. وأعلم الكثير عن الاتحاد اللبناني وعن النتائج المميزة التي يحققها متزلجوه ومتزلجاته في مشاركاتهم الخارجية، وأسمع كثيرا عن البعثات اللبنانية التي تشارك في البطولات الخارجية. امام هذا الحشد الكبير امامي انا مسرور لهذه الأجواء الرائعة هنا".ثم اقيم عرض تزلج على المنحدرات، ولوحات فنية مترافقة مع عرض موسيقي.وتنطلق المنافسات صباح الخميس بمسابقة التعرج الطويل، على ان تقام منافسات التعرج القصير الجمعة.