لبنان

3 جرحى إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار في الطريق الجديدة

Lebanon 24
23-02-2022 | 12:59
A-
A+
Doc-P-922083-637812432838678062.jpg
Doc-P-922083-637812432838678062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط 3 جرحى في محلة السبيل في الطريق الجديدة إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار واستخدمت فيه آلات حادة. 
 
ونقل الجرحى إلى مستشفى المقاصد، وحضرت قوة من الجيش وطوقت منطقة الاشكال وعملت على ملاحقة مطلقي النار.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية: لم يتم حذف الرسالة التي وجهتها بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة
lebanon 24
24/02/2022 00:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد الفحوصات للرحلات القادمة إلى لبنان؟
lebanon 24
24/02/2022 00:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب نوه بجهود قوى الامن لكشف خلايا الارهاب:: لبنان لا يزال في دائرة الاستهداف الصهيوني والتكفيري
lebanon 24
24/02/2022 00:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24
20 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
24/02/2022 00:19:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الطريق الجديدة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2022-02-23
15:29 | 2022-02-23
15:27 | 2022-02-23
14:36 | 2022-02-23
14:32 | 2022-02-23
14:29 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website