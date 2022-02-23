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لبنان
3 جرحى إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار في الطريق الجديدة
Lebanon 24
23-02-2022
|
12:59
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سقط 3 جرحى في محلة السبيل في الطريق الجديدة إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار واستخدمت فيه آلات حادة.
ونقل الجرحى إلى مستشفى المقاصد، وحضرت قوة من الجيش وطوقت منطقة الاشكال وعملت على ملاحقة مطلقي النار.
المصدر: الوكالة الوطنية
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