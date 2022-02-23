3 جرحى إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار في الطريق الجديدة

سقط 3 جرحى في محلة السبيل في الطريق الجديدة إثر إشكال تطور إلى إطلاق نار واستخدمت فيه آلات حادة.



ونقل الجرحى إلى مستشفى المقاصد، وحضرت قوة من الجيش وطوقت منطقة الاشكال وعملت على ملاحقة مطلقي النار.