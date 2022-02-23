عبد الساتر استقبل جنبلاط ورئيس "اللقاء الديموقراطي"

استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، في مركز مطرانية بيروت، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله رئيس "اللقاء الديمقوراطي" النائب تيمور جنبلاط، في حضور النائب العام المونسينيور اغناطيوس الاسمر وعضو مجلس القيادة في الحزب المحامي وليد صفير.وجاءت الزيارة في إطار استكمال التواصل والتعاون في الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، وبهدف تكريس العيش الواحد في الجبل، كما العمل على تفعيل التواصل الاجتماعي بين أبنائه، والتعاون من أجل الابتعاد عن التطرف وعن كل ما يساهم في التفرقة وافتعال التشنجات بين أهله.كما تطرق اللقاء إلى "الهواجس الاقتصادية والاجتماعية والبحث في حلول انمائية قد تساهم في استقطاب أهل الجبل للاقامة الدائمة فيه، إذ أن الأساس يبقى في الإيمان بلبنان الرسالة، لبنان الموحد بمختلف أطيافه".