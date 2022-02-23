مطلوب للقضاء بأكثر من 40 مذكرة بقبضة القوى الأمنية

بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة اوقفت قوة من مفرزة حلبا القضائية في محلة سهل - عكار المدعو "ع.ش" المطلوب للقضاء بأكثر من 40 مذكرة توقيف من جرائم مختلفة من سرقة وتجارة وترويج مخدرات وتأليف عصابة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واحيل الموقوف الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.