لبنان

محمد سليمان استنكر حادثة حادثة عندقت: الأمن مسؤولية الدولة ومؤسساتها ولا نرضى بالبديل

Lebanon 24
23-02-2022 | 13:44
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استنكر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان الحادثة التي حصلت مع أحد المواطنين من أبناء وادي خالد وذهب ضحيتها أحد اللاجئين السوريين وعدد من الجرحى في بلدة عندقت، وقال: "ان الأمن هو مسؤولية الدولة ومؤسساتها من جيش وقوى أمنية ولانرضى أن يكون له بديلا وهما مصدر ثقة لكل أبناء  الوطن لتعزيز المواطنية لكل فرد. ودورهم ضروري في محاربة كل المخلين بالقانون وخصوصا في محاربة الظواهر المسلحة والسلاح المتفلت".
 
وأكد سليمان متابعته هذه الحادثة واجراء سلسلة اتصالات مع القادة الأمنيين طالبهم فيها ب"ضرورة الكشف عن كل المتورطين وأهدافهم وسوقهم للعدالة لتحقيق الحق، ومنع أنتشار هكذا ظواهر فتنوية لا تشبه مناطقنا ولا قيمنا الدينية".
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