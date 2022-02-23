البعريني:المئات من المصابين بمرض السرطان معرضون للموت فيما الدولة غائبة عن السمع

تساءل عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب وليد البعريني، في تصريح اليوم، "بأي عقل ومنطق وشرع ودين وحس انساني يتصرف المسؤولون عندنا؟ فالمئات من اللبنانيين المصابين بمرض السرطان معرضون للموت فيما الدولة غائبة عن السمع ومتمسكة بقرارات غير انسانية وغير منطقية".واضاف: "تلقينا مراجعات كثيرة من مرضى السرطان المضمونين الذين لا يستطيعون متابعة علاجهم، فلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي كلفة علاجهم ولا وزارة الصحة تتابع ملفاتهم بحجة انهم مضمونون".وتابع: "عار عليكم ترك الناس تموت وانتم تتقاذفون المسؤوليات، فما ذنب الناس لتتحمل فشل السلطات والسياسات؟".واذ ناشد وزير الصحة "التحرك الفوري مع المسؤولين المعنيين لايجاد حل سريع"، قال: "والا فكل شخص يموت مسؤوليتكم وضحية لتقصيركم وعجزكم وفشلكم".