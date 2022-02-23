لبنان

غادة عون: الحقيقة ستظهر عاجلا ام اجلا

Lebanon 24
23-02-2022 | 13:57
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غردت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها "تويتر": "اليس هذا ما يحصل كلما تجرأ قاض او غير قاض للتصدي للمنظومة الفاسدة وفضحها. لكن الحقيقة ستظهر عاجلا ام اجلا، وإن كان هؤلاء يملكون المال لشراء الضمائر وبعض الاعلام هذا لن يغير شيئا. الشمس شارقة والناس قاشعة. كذبهم لن يدوم باذن الله".
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