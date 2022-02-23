لبنان

الأحدب: إختراقات أمنية وأجندات ومحاولات لإلباس السنة ثوب الداعشية

Lebanon 24
23-02-2022 | 14:29
A-
A+
Doc-P-922116-637812486686857386.jpg
Doc-P-922116-637812486686857386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد النائب السابق مصباح الاحدب: "أن كل القيادات السياسية والأمنية تعلم أن القسم الأكبر من السلاح الفلسطيني في المخيمات اللبنانية إما تحت إمرة حزب الله او يدور في فلكه". وشدد الأحدب في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على "تويتر"، على رفضه "المحاولات المستمرة لإلباس السنة في لبنان من فلسطينيين ولبنانيين وسوريين ثوب الداعشية والإرهاب عبر اختصار المجتمع السني بمجموعات مسلحة ارهابية معظمها يعمل وفق اجندات اقليمية". 

وختم: "إن استمرار هذه المحاولات يجري في ظل غياب مؤسسات الدولة الامنية عن القيام بدورها في حفظ الساحة الداخلية من الاختراقات الامنية وتقاعسها عن فتح تحقيقات جدية بخلفية هذه التنظيمات واجنداتها وارتباطاتها الاقليمية". 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2022-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2022-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2022-02-23
16:22 | 2022-02-23
15:29 | 2022-02-23
15:27 | 2022-02-23
14:36 | 2022-02-23
14:32 | 2022-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website