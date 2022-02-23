لبنان

في بعلبك... إطلاق نار على سوبر ماركت

Lebanon 24
23-02-2022 | 14:32
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تطور خلاف بسبب ركن دراجة نارية امام سوبر ماركت في حي الشيخ حبيب في مدينة بعلبك الى اقدام مجهولين على اطلاق النار باتجاه السوبر ماركت.
 
واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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