في بعلبك... إطلاق نار على سوبر ماركت

تطور خلاف بسبب ركن دراجة نارية امام سوبر ماركت في حي الشيخ حبيب في مدينة بعلبك الى اقدام مجهولين على اطلاق النار باتجاه السوبر ماركت.

واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".