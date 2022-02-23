لبنان

إطلاق رصاص بأماكن مختلفة... ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
23-02-2022 | 14:36
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تشهد مدينة طرابلس مساء اليوم بين الحين والآخر اطلاق رصاص بأماكن مختلفة لأحياء مدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وباتت هذه الخروقات الامنية شبه يومية.
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