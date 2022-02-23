إطلاق رصاص بأماكن مختلفة... ماذا يجري في طرابلس؟

تشهد مدينة طرابلس مساء اليوم بين الحين والآخر اطلاق رصاص بأماكن مختلفة لأحياء مدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وباتت هذه الخروقات الامنية شبه يومية.