لبنان

حزب الله عرض مع وفد من لجان الأحياء في عين الحلوة لأوضاع المخيم

Lebanon 24
23-02-2022 | 15:27
A-
A+
Doc-P-922133-637812521468797071.jpg
Doc-P-922133-637812521468797071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من لجان الأحياء في مخيم عين الحلوة ضم زياد الشهابي عن حي عرب زبيد، مصطفى الميعاري وإبراهيم الميعاري عن حي عكبرة، أحمد شريدي عن حي الصفصاف وهشام قاسم عن حي طيطبا، في حضور عضو لجنة العلاقات في المنطقة الحاج محمد القشوري ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول شعبة صيدا الحاج عارف حميد.

الوفد عرض مع ضاهر بحسب بيان للحزب "للواقع الإجتماعي السيء الذي يعانيه أبناء مخيم عين الحلوة، حيث تم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الاجتماعي للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وشدد ضاهر على "أهمية لجان التكافل الاجتماعي في هذه الفترة حيث أثبتت نجاحها في مساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة" داعيا إلى "تعزيز فكرة التكافل في كل المجتمعات وإلى التنسيق بين كل الجهات والجمعيات وبخاصة ي شهر رمضان المبارك."
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2022-02-24
01:30 | 2022-02-24
01:15 | 2022-02-24
01:00 | 2022-02-24
00:47 | 2022-02-24
00:47 | 2022-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website