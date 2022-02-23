حزب الله عرض مع وفد من لجان الأحياء في عين الحلوة لأوضاع المخيم

إستقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وفدا من لجان الأحياء في مخيم عين الحلوة ضم زياد الشهابي عن حي عرب زبيد، مصطفى الميعاري وإبراهيم الميعاري عن حي عكبرة، أحمد شريدي عن حي الصفصاف وهشام قاسم عن حي طيطبا، في حضور عضو لجنة العلاقات في المنطقة الحاج محمد القشوري ومسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو ومسؤول شعبة صيدا الحاج عارف حميد.الوفد عرض مع ضاهر بحسب بيان للحزب "للواقع الإجتماعي السيء الذي يعانيه أبناء مخيم عين الحلوة، حيث تم البحث في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال الاجتماعي للوقوف إلى جانب أهلنا في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.وشدد ضاهر على "أهمية لجان التكافل الاجتماعي في هذه الفترة حيث أثبتت نجاحها في مساعدة الأسر الفقيرة والمتعففة" داعيا إلى "تعزيز فكرة التكافل في كل المجتمعات وإلى التنسيق بين كل الجهات والجمعيات وبخاصة ي شهر رمضان المبارك."